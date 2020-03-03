Коронавірус "накрутив" курс долара: чого чекати українцям

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

Експерти розповіли, що буде з курсом долара через коронавірус

Курс долара в Україні йде вгору. Сьогодні, 3 березня, долар на міжбанку пробив позначку в 25 гривень. При цьому в порівнянні з вчорашнім днем курс долара в банках зріс на 20 копійок і склав 24,68/24,95 гривень за долар. На думку експертів, тенденція зі зростанням долара триватиме через ситуацію з коронавірусом.

При цьому поки що не очікується сильного падіння гривні. В цілому лютий 2020 року був вдалим для української національної валюти. У минулому році в цей час долар був на 2 гривні дорожче.

Минулого тижня в останні робочі дні фінансові ринки сильно відреагували поширення COVID-2019 в Західній Європі. Українські спекулянти спробували розгойдати курс у бік зростання. Як правило, вони це роблять з допомогою великої кількості дрібних угод по завищеним котируванням.

Варто зазначити, що НБУ і Нафтогаз стримували долар від його зростання. Експерти прогнозують, що на цьому тижні долар продовжить потихеньку рости і його ціна буде коливатися в межах 24,35-24,8 гривень за долар.

Нагадаємо, що, на думку експерта Олег Пендзина, у березні Україну чекають великі виплати за зобов'язаннями в перші дні весни, що стане причиною ослаблення гривні після 8 березня.

Експерти радять українцям тримати всі заощадження у валюті, і якщо у вас зберігаються вдома гривні, то їх краще всього поміняти. Виняток становлять вклади з доходом в понад 14% річних.