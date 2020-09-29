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Коронавірус може викликати неприємні наслідки у роті: лікувати дуже дорого

Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус проявляється ще одним не самим приємним наслідком

Коронавірус може викликати такі наслідки в роті, як тріщини на зубах. Через них зуби стають чутливими, можуть з'являтися сколи, а лікувати таку проблему сучасними методами стоматології дуже дорого.

Як розповіли в науковому журналі MedicalXpress, люди часто приходять до дантистів з проблемами тріщин і навіть зі зламаними зубами.

"В останні місяці я бачив масу зламаних зубів, що прийшли в непридатність після появи на них тріщин. Таких було набагато більше, ніж зазвичай", - цитує видання дантиста з Нью-Йорка Тодда Бертмана.

В Школі стоматології Вашингтонського університету розповіли, що таких випадків стало більше на 30-35%.

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Причому пояснюють такі наслідки збільшенням числа стресових розладів через коронавірус. Проблеми на роботі, страхи, незадоволеність - все це негативно позначається на нашій усмішці. Не рідкість - люди від нервів починають скреготати зубами, а сидячи вдома на карантині менше уваги приділяють гігієні ротової порожнини.

Доктор Бертман радить медитацію як спосіб зменшити стрес і тривожні розлади. Якщо у вас сидяча робота за комп'ютером, частіше міняйте позу, розминайтеся, включайте час від часу розслаблюючу музику.

Раніше ми писали, що коронавірус в Україні може витіснити інша хвороба вже цієї осені.

Також повідомлялося, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав миттєві симптоми зараження коронавірусом.

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