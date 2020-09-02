ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У вас - коронавірус: Ляшко назвав миттєві симптоми зараження

Середа 02 вересня 2020 13:47
У вас - коронавірус: Ляшко назвав миттєві симптоми зараження
Названі перші симптоми коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Віктор Ляшко розповів про ознаки, характерні тільки для коронавірусу

Віктор Ляшко каже, що специфічними симптомами, які майже відразу вкажуть на зараження коронавірусом, є втрата відчуття смаку і запаху.

Про це заступник міністра охорони здоров'я розповів на брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в Україні

"Втрата відчуття смаку і запаху є специфічними симптомами, які майже відразу вказують на COVID-19, оскільки ці симптоми не характерні для інших інфекційних хвороб", - сказав він.

Також головний санітарний лікар нагадав про ключові симптоми, коли хвороба вже в активному стані.

Ці ознаки перерахувала Всесвітня організація охорони здоров'я на основі аналізу абсолютно всіх випадків COVID-19.

"Ми маємо три головні симптоми, які визнані центрами по контролю за захворюваністю - це лихоманка (підвищення температури), сухий кашель і утруднення дихання", - сказав Ляшко.

Ці ознаки хвороби можуть бути виражені дуже сильно, а може проходити безсимптомно.

Нагадаємо, що вранці середи, 2 вересня, в Україні підтверджено 125 798 випадки коронавірусної інфекції. З них 2 495 - за минулу добу.

Раніше ми писали, що названий симптом коронавіруса, який може бути ключовим.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся