У вас - коронавірус: Ляшко назвав миттєві симптоми зараження

Названі перші симптоми коронавірусу (колаж: РБК-Україна)

Віктор Ляшко розповів про ознаки, характерні тільки для коронавірусу

Віктор Ляшко каже, що специфічними симптомами, які майже відразу вкажуть на зараження коронавірусом, є втрата відчуття смаку і запаху.

Про це заступник міністра охорони здоров'я розповів на брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в Україні

"Втрата відчуття смаку і запаху є специфічними симптомами, які майже відразу вказують на COVID-19, оскільки ці симптоми не характерні для інших інфекційних хвороб", - сказав він.

Також головний санітарний лікар нагадав про ключові симптоми, коли хвороба вже в активному стані.

Ці ознаки перерахувала Всесвітня організація охорони здоров'я на основі аналізу абсолютно всіх випадків COVID-19.

"Ми маємо три головні симптоми, які визнані центрами по контролю за захворюваністю - це лихоманка (підвищення температури), сухий кашель і утруднення дихання", - сказав Ляшко.

Ці ознаки хвороби можуть бути виражені дуже сильно, а може проходити безсимптомно.

Нагадаємо, що вранці середи, 2 вересня, в Україні підтверджено 125 798 випадки коронавірусної інфекції. З них 2 495 - за минулу добу.

Раніше ми писали, що названий симптом коронавіруса, який може бути ключовим.