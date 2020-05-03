Коронавірус викликає інсульти у здорових людей: лікарі забили на сполох

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус викликає інсульти і утворення тромбів у абсолютно здорових людей

На коронавірус у світі на поточний момент захворіло понад 3,4 мільйона осіб. Чим більше випадків захворювання, тим більше різних варіацій наслідків і супутніх симптомів. Так, серед безлічі випадків зараження коронавірусом лікарі все частіше почали діагностувати інсульти в абсолютно здорових людей, які страждають від коронавіруса.

У міру того, як все більше людей у всьому світі заражаються Covid-19, ми дізнаємося, що новий коронавірус може не тільки викликати важке респіраторне захворювання, але й атакувати практично всі основні системи органів в організмі. А останнім часом лікарі б'ють тривогу з приводу тромбів і інсультів, які вражають навіть здорових молодих людей без відомих факторів ризику, а іноді - і без інших симптомів вірусу. Про це пише Vox.

У звіті від 28 квітня New England Journal of Medicine докладно описані випадки п'яти осіб у віці від 33 до 49 років у Нью-Йорку, які перенесли інсульт і згодом отримали позитивний результат на Covid-19. У всіх з них були інсульти до появи інших тяжких симптомів вірусу. Лікарі відзначають, що від 33 до 49 років припадає дуже мало інсультів і звинувачують в їх появі коронавірус. При цьому загальна кількість інсультів з моменту оголошення пандемії серед людей до 50 років збільшилася в сім разів.

У багатьох пацієнтів з'являються тромби в легенях, зменшуючи кількість кисню. Майже кожен пацієнт, у якого були гематологічні проблеми за останні півтора місяця, мав Covid-19.

"Я - гематолог, і це безпрецедентно. Це не схоже на хворобу, яку ми бачили раніше", - говорить Джеффрі Лоуренс з Медичного коледжу Weill Cornell з більш ніж 30-річною практикою.

Лікарі та дослідники поспішають з'ясувати, чому це відбувається і як лікувати такі випадки розвитку захворювання. Вчені додали утворення тромбів та інсульти до списку потенційних симптомів, які можуть з'являтися у деяких людей з COVID-19 на ранніх стадіях.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ продовжила дію глобальної надзвичайної ситуації.