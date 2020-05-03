Коронавирус вызывает инсульты у здоровых людей: врачи забили тревогу

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус вызывает инсульты и образование тромбов у совершенно здоровых людей

Коронавирусом в мире на текущий момент заболело более 3,4 миллиона человек. Чем больше случаев заболевания, тем больше различный вариаций последствий и сопутствующих симптомов. Так, среди множества случаев заражения коронавирусом врачи стали все чаще диагностировать инсульты у совершенно здоровых людей, которые страдают от коронавируса.

По мере того, как все больше людей во всем мире заражаются Covid-19, мы узнаем, что новый коронавирус может не только вызвать тяжелое респираторное заболевание, но и атаковать практически все основные системы органов в организме. А в последнее время врачи бьют тревогу по поводу тромбов и инсультов, которые поражают даже здоровых молодых людей без известных факторов риска, а иногда - и без других симптомов вируса. Об этом пишет Vox.

В отчете от 28 апреля из New England Journal of Medicine подробно описаны случаи пяти человек в возрасте от 33 до 49 лет в Нью-Йорке, которые перенесли инсульт и впоследствии получили положительный результат на Covid-19. У всех из них были инсульты до появления других тяжелых симптомов вируса. Врачи отмечают, что от 33 до 49 лет приходится очень мало инсультов и винят в их появлении коронавирус. При этом общее количество инсультов с момента объявления пандемии среди людей до 50 лет увеличилось в семь раз.

У многих пациентов появляются тромбы в легких, уменьшая количество кислорода. Почти каждый пациент, у которого были гематологические проблемы за последние полтора месяца, имел Covid-19.

"Я - гематолог, и это беспрецедентно. Это не похоже на болезнь, которую мы видели раньше", - говорит Джеффри Лоуренс из Медицинского колледжа Weill Cornell с более чем 30-летней практикой.

Врачи и исследователи спешат выяснить, почему это происходит и как лечить такие случаи развития заболевания. Ученые добавляют образование тромбов и инсульты к списку потенциальных симптомов, которые могут появляться у некоторых людей с COVID-19 на ранних стадиях.

Ранее сообщалось, что ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации.