Коронавірус знову увірветься в ряд країн: названі вогнища пандемії

Коронавірус у світі інфікував понад 2,5 мільйона людей. В європейських країнах пандемія пішла на спад, і держави почали поступово послаблювати карантин. Але розслаблятися планеті ще рано. У цьому впевнений український вчений-біохімік Сергій Комісаренко, який прогнозує восени новий спалах COVID-19 вже в інших країнах. На його думку, інфекція торкнеться країн Африки та Індії. Також він вважає, що країни з більшою кількістю населення у новому сезоні не будуть так хворіти, як у минулому.

"Більшість країн з великою кількістю населення перехворіли або виходять з цього процесу. Крім Індії. Там живе 1 млрд 300 млн осіб, в країні введено дуже строгі заходи карантину, однак індуси належить до різних релігійних конфесій і можуть не виконувати вказівок уряду. Хотілося б, щоб там не сталося такого вибуху, як у Китаї. Далі інфекція буде поширюватися в Африці, торкнеться Індонезії, Нігерії", – розповів медик "Обозревателю".

Вчений зазначив, що не довіряє даними в Росії, бо це закрита країна.

"Не знаю, що відбувається в Росії, тому що це закрита країна і сподіватися на об'єктивність даних, які вони дають – не доводиться. Можемо дивитися на досвід прозорих країн – Франція, Німеччина, Італія, США, Великобританія. В Італії летальність була в 10 разів більше, ніж у Німеччині. Чому? Тому що німці дуже ретельно підготувалися до цієї епідемії ще з січня, постійно збільшуючи кількість місць в інфекційних лікарнях", – підсумував Комісаренко.

Як ми раніше писали, у США розповіли, що вб'є коронавірус за хвилину.