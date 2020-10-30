COVID-19 позбавив дитину батьків-медиків: стала відома доля хлопчика

Під Києвом коронавірус забрав обох батьків-медиків у дитини (Колаж РБК-Україна)

Син медиків вижив після важкого коронавірусу, але залишився сиротою

У 13-річного Антона з села Тараща Київської області коронавірус забрав відразу обох батьків-медиків. Мама працювала медсестрою у місцевій поліклініці, а батько був лікарем-анестезіологом у реанімації. Вся сім'я потрапила в лікарню і поки Антон перебував на апараті штучної вентиляції легенів, батьки померли від ускладнень.

Про хлопчика розповіли у програмі "Право на владу" і його трагічна історія сколихнула всю Україну. Дитині і його опікуну пообіцяли швидко зробити усі виплати, які належать за законом. Що чекає Антона далі, розповіла телеведуча Наталія Мосейчук на своїй сторінці в Facebook.

"Рівно тиждень тому ближче до ефіру" Право на владу" я дізналася про підлітка, у якого від COVID-19 померли батьки-медики. Мені треба розповісти вам, як важливо приходити на допомогу. Хочеться подякувати всім і кожному. Кожному, хто взяв близько до серця трагічну історію 13-річного Антона з Таращі", - написала Мосейчук.

Вона повідомила, що допомогти дитині після ефіру захотіли все, від телеглядачів до людей "на верху". Крім чиновників, відгукнулися також психологи та медики. Антон висловив бажання залишитися в Таращі і його опікуном стане тітка Галина, яка пообіцяла переїхати до нього з Черкас.

"Антон дуже любить своїх батьків. З дитинства говорив, що у всьому хоче бути схожим на тата. І хотів стати лікарем, як батько. Антон добре вчився, дуже старався... Минулого року дійшов до обласного етапу на олімпіаді з математики. Його школа знаходиться через дорогу від лікарні, і він раніше постійно бігав до батьків, чекав їх, щоб разом піти додому", - розповіла тітка Галина і додала, що їй довелося повідомити племіннику про те, що батьки померли тільки вже після похорону.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Вінниці коронавірус вбив лікаря і всю його сім'ю.