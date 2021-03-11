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Чоловік і дружина з Вінниці померли з різницею в три дні: винен коронавірус

Новость на русском → Вінниця, Четвер 11 березня 2021 13:21
Чоловік і дружина з Вінниці померли з різницею в три дні: винен коронавірус У Вінниці чоловік і дружина загинули від коронавірусу з різницею в три дні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Вінниці чоловік і дружина померли від коронавірусу з різницею в три дні. Спочатку перестало битися серце 58-річної Світлани, а через три доби помер і її чоловік Сергій.

Деталі трагічної загибелі сімейної пари розповіли у виданні 33kanal.

Ольга Віталіївна працювала у Держказначействі. Була відповідальним працівником, її любили та поважали. Її чоловік був військовим, і вона разом з ним об'їздила кілька міст. Вони разом виростили двох дітей, які осиротіли буквально за три дні.

"Це неймовірно важка втрата для всіх, хто знав і любив цю добру, чуйну, щиру, порядну і люблячу жінку. 41 рік Ольга Віталіївна була справжньою берегинею сімейного вогнища – за чоловіком-військовим переїжджала з одного місця служби на інше, разом виховали двох чудових дітей", - йдеться в повідомленні.

Вона з 1996 року працювала в органах Держказначейства і пройшла шлях від провідного спеціаліста до заступника начальника управління. У колективі її любили та поважали – за високий професіоналізм, відповідальність, вміння дружити, готовність прийти на допомогу.

Її чоловік, Сергій Васильович залишив світ услід за дружиною. Ольги Віталіївни не стало 6 березня, а її чоловіка – 9 березня. Коронавірус забрав життя відразу у двох.

"Це таке горе, слів не знайти. Оля і Сергій були такою зразковою парою як голуби. В обласну інфекційну лікарню вони потрапили втрьох – ще дочка. Були в реанімації, дочка одужала, а от батьки не подолали хворобу. Сергію не говорили, що Олі не стало. Він цього б не пережив", - розповіли друзі сім'ї.

У пари залишилася донька, яку тільки виписали з лікарні, а ще син, невістка та онука.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Запоріжжям в будинку без світла та опалення на смерть замерз 5-місячний малюк.

А також розповідали про те, що в Чехії на заробітках загинула молода українка.

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