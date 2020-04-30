Коронавірус в Україні: скільки триває одужання від COVID-19

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Лікарі розповіли, скільки часу проходить від зараження COVID-19 до одужання

Коронавірус в Україні був діагностований у 10 406 пацієнтів. З початку пандемії в країні померла 261 людина, а 1238 українців одужали. За останню добу було зафіксовано 540 нових випадків COVID-19.

У більшості пацієнтів з коронавірусом тривалість хвороби становить від проявів перших симптомів до повного одужання від 14 до 21 дня. На цей момент, за словами міністра охорони здоров'я, кількість інфікованих в Україні перевищує кількість тих, хто переміг COVID-19. Щодня кількість пацієнтів з коронавірусом збільшується.

"В середньому протягом хвороби в Україні з моменту її виявлення до негативного ПЛР-тесту, тобто одужання, триває 18-21 день", - пояснив глава МОЗ Максим Степанов.

Як зазначив міністр, тривалість хвороби і її результат залежить від стану пацієнта та наявності у нього супутніх захворювань.

"Всі померлі мали серйозні супутні захворювання, зокрема, серцево-судинні, цукровий діабет, проблеми з легенями. Це ускладнило перебіг COVID-19 і призвело до смерті", - розповів глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські вірусологи прогнозують до літа спад епідемії, але відзначають, що COVID-19 може спалахнути з новою силою вже восени.