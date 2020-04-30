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Коронавирус в Украине: сколько длится выздоровление от COVID-19

STYLERКоронавирус    30.04.2020 - 14:42
Коронавирус в Украине: сколько длится выздоровление от COVID-19
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Врачи рассказали, сколько времени проходит от заражения COVID-19 до выздоровления

Коронавирус в Украине был диагностирован у 10 406 пациентов. С начала пандемии в стране умерли 261 человек, а 1238 украинцев выздоровели. За последние сутки было зафиксировано 540 новых случаев COVID-19.

У большинства пациентов с коронавирусом длительность болезни составляет от проявления первых симптомов до полного выздоровления от 14 до 21 дня. На данный момент, по словам министра здравоохранения, количество инфицированных в Украине превышает количество тех, кто победил COVID-19. Ежедневно количество пациентов с коронавирусом увеличивается.

"В среднем течение болезни в Украине с момента ее выявления до негативного ПЦР-теста, то есть выздоровления, продолжается 18-21 день", - объяснил глава Минздрава Максим Степанов.

Как отметил министр, продолжительность болезни и ее исход зависит от состояния пациента и наличия у него сопутствующих заболеваний.

"Все умершие имели серьезные сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими. Это осложнило ход COVID-19 и привело к смерти", - рассказал глава Минздрава.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские вирусологи прогнозируют к лету спад эпидемии, но отмечают, что COVID-19 может вспыхнуть с новой силой уже осенью.

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