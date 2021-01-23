Коронавірус в Україні мутує: лікар назвала нові симптоми і групи ризику

Коронавірус в Україні мутує (колаж: РБК-Україна)

В одній з опорних лікарень Харкова з коронавирусной інфекцією все частіше реєструють хворих у віці 30-40 років. На думку головного лікаря, хворих менше не стало, проте клінічна картина перебігу COVID-19 змінилася. Директор Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту населення Ірина Пирогова розповіла про мутації коронавірусу та нові симптоми у хворих в Україні.

Лікар повідомляє не менш ніж про 5 штамів коронавірусу, які поширені в Україні. Також медик розповіла про найбільш часті симптоми захворювання, які фіксуються у хворих з цими версіями вірусу. Про це Ірина Пирогова розповіла програмі "Інформаційний вечір" на телеканалі Simon, передає МГ "Об'єктив".

“Справді, відбулася мутація вірусу. Якщо був один штам вірусу, ідентифікований у червні, то зараз можна говорити про 5 штамів в Україні. Якщо на першому етапі в нашу лікарню надходили переважно пацієнти з дихальною недостатністю, то зараз надходять пацієнти з гіпотермією, у яких ще немає дихальної недостатності, але температура тримається 39 – 39,5 градуса, і її нічим не можуть збити. Що характерно, коли роблять рентгенівські знімки, то на рентгені пневмонію не видно. Вона з'являється лише через 7-10 днів після початку захворювання. Став молодшим контингент. Якщо спочатку це були люди 65+, то зараз у нас досить багато пацієнтів з груп 30-40 років. Це все з наших спостережень", – розповіла головлікар.

За її інформацією, в останні два тижні диспансер заповнений на 85-90%. Лікарня приймає COVID-пацієнтів з 22 червня 2020 року. За цей час у неї пролікували 950 осіб, а зараз там знаходиться 90 хворих.

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