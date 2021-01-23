Коронавирус в Украине мутирует: врач назвала новые симптомы и группу риска

Коронавирус в Украине мутирует (коллаж: РБК-Украина)

В одной из опорных больниц Харькова с коронавирусной инфекцией все чаще регистрируют больных в возрасте 30-40 лет. По мнению главного врача, больных меньше не стало, однако клиническая картина течения COVID-19 изменилась. Директор Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова рассказала о мутации коронавируса и новых симптомах у больных в Украине.

Врач сообщает не менее чем о 5 штаммах коронавируса, которые распространены в Украине. Также медик рассказала о наиболее частых симптомах заболевания, которые фиксируются у больных с этими версиями вируса. Об этом Ирина Пирогова рассказала программе "Информационный вечер" на телеканале Simon, передает МГ "Объектив".

“Действительно, произошла мутация вируса. Если был один штамм вируса, идентифицированный в июне, то сейчас можно говорить о 5 штаммах в Украине. Если на первом этапе в нашу больницу преимущественно поступали пациенты с дыхательной недостаточностью, то сейчас поступают пациенты с гипотермией, у которых еще нет дыхательной недостаточности, но температура держится 39 – 39,5 градуса, и ее ничем не могут сбить. Что характерно, когда делают рентгеновские снимки, то на рентгене пневмония не видна. Она появляется только через 7-10 дней после начала заболевания. Стал моложе контингент. Если изначально это были люди 65+, то сейчас у нас достаточно много пациентов из групп 30-40 лет. Это все из наших наблюдений”, – рассказала главврач.

По ее информации, в последние две недели диспансер заполнен на 85-90%. Больница принимает COVID-пациентов с 22 июня 2020 года. За это время в ней пролечили 950 человек, а сейчас там находится 90 больных.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие ограничения будут сняты в Украине с 25 января.

Также мы писали, ранее Украина из-за пандемии COVID-19 расширила список стран так называемой "красной зоны". По сравнению с прошлой неделей таких стран стало на две больше. Теперь в нее входят 66 стран.

Как мы ранее писали, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не закупала в России ПЦР-тесты для выявления коронавируса. Он заверил, что ведомство делало закупки из ряда других стран.