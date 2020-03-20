Коронавірус в Україні: чим можна замінити маску і закрити обличчя

Як захиститися від коронавіруса (фото: РБК-Україна)

Інфекціоніст розповів, як захиститися від коронавіруса без маски

Коронавірусом в Україні інфікована вже 21 людина, троє з них померли. Директор Науково-дослідного центру з профілактики та лікування вірусних інфекцій, імунолог-інфекціоніст Георгій Вікулов зазначив, що медична маска повинна бути на обличчі в профілактичних цілях, якщо ви виходите на вулицю, але якщо її у вас немає, її можна зробити з підручних засобів.

"З бинта можна зробити тимчасову маску, що буває у військово-польових умовах, коли не вистачає одноразових масок. Але якщо поруч не буде інших засобів і будуть кашляючі і чхаючі, не завадить закритися шарфом", - повідомив медик.

Але такий "захист" можна використовувати не більше двох годин. За словами лікаря, просочувати маски антисептиками зовсім не треба, як про це пишуть у соцмережах.

Треба пам'ятати, що слизова потребує захисту, тому важливо захистити очі. Для цього медик рекомендує надягати окуляри без діоптрій або спеціальні медичні окуляри.

"Можна надягати "нульові" окуляри, спеціальні медичні окуляри. Звичайні сонцезахисні окуляри дають певний захист, хоч і не абсолютно закривають очі", – додав Вікулов.

Нагадаємо, у МОЗ підтвердили інфікування ще трьох людей в Україні. Всього 19 березня стало відомо про п'ять нових випадках: Київ (1), Житомир (1), Дніпропетровська (2), Івано-Франківська (1) області.

Як ми раніше писали, медики розповіли, чи допоможуть медичні маски від коронавіруса.