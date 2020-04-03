Коронавірус в Україні: медики назвали новий незвичайний симптом COVID-19

Коронавірус в Україні підчепили вже понад 900 осіб, а загальна кількість інфікованих у всьому світі перевищила позначку в один мільйон осіб. Вчені всіх країн вивчають хворобу, щоб з'ясувати, як вона проявляється на ранніх стадіях і як уникнути зараження.

До загального списку всіх симптомів коронавірусу додався ще один, який зафіксували американські медики. Професор дерматології університету Каліфорнії Ренді Джекобс повідомила, що COVID-19 може проявлятися у вигляді висипань на шкірі. Її пацієнт був госпіталізований з діагнозом коронавірус і при з'ясуванні анамнезу хвороби вдалося дізнатися про ще один симптом, пише видання Vesti.

"Його симптоми почалися близько 10 днів тому з низькою температурою, закладеності носа, пізніше виділень з носа і мокрого кашлю без задишки. Пацієнт думав, що у нього застуда. Через тиждень він зауважив тимчасове, не свербляче збліднення, судинне висипання з одного боку на передній частині стегна. Воно спостерігалося протягом 24 годин, а потім повністю зникло. Одночасно з цим судинним висипанням пацієнт помітив яскраво-червону гематурію (кров в сечі) і загальну слабкість", - розповіла лікар.

На наступний день ці симптоми зникли, а на зміну їм прийшов сухий кашель, сильна слабкість, а тест на COVID-19 виявився позитивним. Його госпіталізували, і він знаходиться на кисневій підтримці.

Ренді Джекобс додала, що подібні симптоми виникли не тільки в її пацієнта, колеги повідомили, що шкірні висипання у хворих з коронавірусом були зафіксовані також в інших пацієнтів.

Дану інформацію прокоментувала професор, віцепрезидент Української асоціації лікарів дерматовенерологів і косметологів Тетяна Святенко.

"Описані симптоми — це ознаки оклюзії (закупорки) дрібних кровоносних судин. Це можуть бути петехії або крихітні синці, та/або тимчасові висипання на тілі. Можливо, Ренді Джекобс спостерігала шкірні прояви коронавірусу. Але не виключено також, що це випадкові знахідки або паралельне захворювання. Можливо також, що це побічна реакція на одержуване лікування. Але стверджувати що-небудь зі стовідсотковою впевненістю поки рано. Потрібен час для аналізу і перевірки фактів, які зараз збирають лікарі з усього світу", - зазначила український лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали нові симптоми коронавірусу.