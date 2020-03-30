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Коронавірус в Україні: медики назвали нові симптоми захворювання

STYLERКоронавірус    30.03.2020 - 17:53
Коронавірус в Україні: медики назвали нові симптоми захворювання
Нові симптоми коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

Медики назвали всі симптоми, які проявляються при зараженні коронавірусом

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні й станом на 30 березня в країні зареєстровано 480 випадків захворювання. Від COVID-2019 в Україні померло 11 пацієнтів, 6 українців одужали та виписані з лікарень.

Як повідомили медики, у коронавірусу з'явилися нові симптоми, які були зафіксовані у хворих. Європейська система спостереження (TESSY) проаналізувала скарги пацієнтів і склала список симптомів, які спостерігалися у пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-2019.

Основні симптоми:

Висока температура тіла – 47% пацієнтів

Озноб, лихоманка – 27% пацієнтів

Сухий кашель – 25% пацієнтів

Біль у горлі -16% пацієнтів

Крім того, у хворих з коронавірусом були зафіксовані такі симптоми:

Задишка – у 31% хворих

Діарея – у 14% хворих

Запаморочення – у 14% хворих

Зниження нюху або смаку – у 5%

Сухість в очах – 21%

Розмитий або затуманений зір – у 13% пацієнтів

Відчуття стороннього тіла в оці – у 12% хворих

З більш рідкісних симптомів, які були зафіксовані у хворих з коронавірусом: біль у грудній клітці, яка дуже схожа на серцеву недостатність або інфаркт. Такий біль може з'явиться без кашлю або підвищення температури тіла, або інших більш виражених симптомів COVID-2019.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відрізнити симптоми коронавірусу від симптомів серцево-судинних захворювань.

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