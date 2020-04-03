Коронавирус в Украине: медики назвали новый необычный симптом COVID-19

Коронавирус в Украине подцепили уже более 900 человек, а общее количество инфицированных во всем мире превысило отметку в один миллион человек. Ученые всех стран изучают болезнь, чтобы выяснить, как она проявляется на ранних стадиях и как избежать заражения.

К общему списку всех симптомов коронавируса добавился еще один, который зафиксировали американские медики. Профессор дерматологии университета Калифорнии Рэнди Джекобс сообщила, что COVID-19 может проявляться в виде высыпаний на коже. Ее пациент был госпитализирован с диагнозом коронавирус и при выяснении анамнеза болезни удалось узнать о еще одном симптоме, пишет издание Vesti.

"Его симптомы начались около 10 дней назад с низкой температуры, заложенности носа, позже выделений из носа и мокрого кашля без одышки. Пациент думал, что у него простуда. Через неделю он заметил временное, не зудящее побледнение, сосудистое высыпание с одной стороны на передней части бедра. Оно наблюдалось в течение 24 часов, а потом полностью исчезло. Одновременно с этим сосудистым высыпанием пациент заметил ярко-красную гематурию (кровь в моче) и общую слабость", - рассказала врач.

На следующий день эти симптомы исчезли, а на смену им пришел сухой кашель, сильная слабость, а тест на COVID-19 оказался положительным. Его госпитализировали, и он находится на кислородной поддержке.

Рэнди Джекобс добавила, что подобные симптомы возникли не только у ее пациента, коллеги сообщили, что кожные высыпания у больных с коронавирусом были зафиксированы также у других пациентов.

Данную информацию прокомментировала профессор, вице-президент Украинской ассоциации врачей дерматовенерологов и косметологов Татьяна Святенко.

"Описанные симптомы — это признаки окклюзии (закупорки) мелких кровеносных сосудов. Это могут быть петехии или крошечные синяки, и/или временные высыпания на теле. Возможно, Рэнди Джекобс наблюдала кожные проявления коронавируса. Но не исключено также, что это случайные находки или параллельное заболевание. Возможно также, что это побочная реакция на получаемое лечение. Но утверждать что-либо со стопроцентной уверенностью пока рано. Нужно время для анализа и проверки фактов, которые сейчас собирают врачи со всего мира", - отметила украинский врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали новые симптомы коронавируса.