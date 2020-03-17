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Коронавірус в Україні: в МакДональдз зробили важливу заяву

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 21:54
Коронавірус в Україні: в МакДональдз зробили важливу заяву
Коронавірус і МакДональдз (колаж: РБК-Україна)

МакДональдз перестане працювати через коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні призвів до запровадження суворого карантину, яким обмежується діяльність розважальних закладів, ресторанів, кафе і барів. У зв'язку з цим компанія МакДональдз зробила офіційну заяву про зміни плану роботи на період загальнонаціонального карантину.

В офіційній заяві мережі ресторанів кажуть, що замовити їжу в торгових точках на місці не вийде. При цьому є можливість замовити доставку додому.

"Друзі, МакДональдз в Україні закриває свої двері на період карантину. Наші й без того суворі стандарти якості та безпеки ми посилили додатковими заходами, щоб ви могли продовжувати замовляти через доставку або МакДрайв. Безпека і здоров'я наших співробітників і клієнтів завжди на першому місці для нас. Давайте скористаємося цим часом, щоб піклуватися і підтримувати один одного. Ми впевнені, що впораємося з усім, і незабаром зустрінемо вас теплою посмішкою, гарячою кавою та улюбленими бургерами", - йдеться в заяві на офіційному співтоваристві McDonald's в Facebook.

Коронавірус в Україні: в МакДональдз зробили важливу заяву

МакДональдз перестане працювати (скріншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Нагадаємо, що самоізольованим українцям виплатять 50% зарплати. Названі умови виплат.

Також ми писали, що в "Укрзалізниці" розповіли, як повернути гроші за квиток.

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