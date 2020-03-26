Коронавірус в Україні: в якому стані 14 хворих дітей

Коронавірус в Україні діагностували у щонайменше 14 дітей. Це випадки, виявлені в Чернівецькій області. В Обласній державній адміністрації розповіли, як почувають себе неповнолітні пацієнти.

За словами заступника голови ОДА Чернівецької області Наталії Гусак, з часу виявлення випадків COVID-19 у неповнолітніх пацієнтів погіршень не сталося. Чиновник сказала, що діти переносять хворобу в легкій формі.

Нагадаємо, що епіцентром коронавіруса в Україні вважаються Коленковцы Хотинського району. Село знаходиться всього в 20 кілометрах від Чернівцях.

Буковина все ще лідирує за випадками захворювання коронавірусом. Станом на 26 березня тут 42 випадки.

Про перших хворих дітей стало відомо ще 17 березня. Коронавірус їм діагностували після перевірки контактних осіб хворого. Тоді заявили про трьох випадках COVID-19 у дітей - 10 років, 1 рік і 10 місяців, 6 місяців.

Вже до 24 березня повідомили, що з 13 підтверджених у цей день випадків на Буковині - шестеро дітей.

Нагадаємо, що в Україні від коронавіруса вже померло п'ятеро людей, двоє з них - у середу, 25 березня. Остання жертва COVID-19 згоріла від хвороби буквально через добу після того, як була госпіталізована.