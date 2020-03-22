Коронавірус в Україні: 5 звичок, які вбивають імунітет

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Медики назвали згубні звички українців, які істотно знижують опірність вірусам

Коронавірус в Україні призвів до того, що в країні оголосили карантин і відправили школярів на вимушені канікули до 3 квітня, а більшість працівників – на дистанційну роботу з дому. В містах України закриті ТРЦ, ресторани, кафе, більшість магазинів і установ. Обмежена робота транспорту і тимчасово зупинено залізничне, авіа та автобусне сполучення.

Медики відзначають, що в зоні ризику зараження коронавірусом знаходяться люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями й ті, у кого дуже слабкий імунітет. Вони склали список топ-5 звичок, які вбивають імунітет українців.

Неправильне харчування

Як зазначають медики, звичка їсти неякісну або шкідливу їжу призводить до того, що в організмі людини катастрофічно не вистачає вітамінів і мінералів. Картопля фрі, чипси, шоколадні батончики, фастфуд – все це харчовий непотріб, який вгамовує почуття голоду, але істотно знижує здатність організму протистояти мікробам і вірусам.

Неправильний одяг і переохолодження ніг

Данина моді – голі щиколотки, призводить до того, що організм при охолодженні ніг намагається припинити втрату тепла і звужує кровоносні судини. Це значно знижує постачання кров'ю слизових оболонок і призводить до сухості. Саме в сухий ніс вірусам і бактеріям проникнути легше всього.

Постійний недосип

Імунна система під час сну проводить перезавантаження і при недостатній кількості відпочинку, імунітет знижується. Люди з хронічним недосипом частіше ловлять віруси і їх організм набагато важче справляється із захворюваннями, через те, що не в змозі виробляти необхідні антитіла.

Шкідливі звички

Всупереч тому, що деякі дослідження показують, що коронавірус не любить курців, медики стверджують, що ця шкідлива звичка сильно знижує опірність організму. Річ у тому, що куріння пошкоджує вії в бронхах, які фільтрують сміття в легенях. А сигаретний дим допомагає мікробам проникнути всередину організму. Ще одна погана звичка - це зловживання спиртним. Алкоголь вбиває імунні клітини та сприяє розмноженню агентів, які вбивають імунітет.

Стрес

Постійний стан нервозності, стресу, звичка брати все близько до серця, паніка – все це вбиває не тільки імунітет людини, але і здоров'я в цілому. Стресовий стан перетворює клітини, які захищають організм від вірусів і бактерій, в неактивні та навіть може скоротити їх кількість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як повернути імунітет і енергію організму навесні за допомогою п'яти перевірених засобів.