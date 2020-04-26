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Коронавірус йде сам: професор висунув несподівану гіпотезу

STYLERКоронавірус    26.04.2020 - 20:07
Коронавірус йде сам: професор висунув несподівану гіпотезу
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус покидає організм людини сам

Коронавірус в Україні зафіксований у 8 617 осіб, з яких 201 померли. У всьому світі кількість заражених налічує 2,9 мільйона осіб. Професор Ісаак Бен-Ізраель, який очолює дослідження в університеті Тель-Авіва, висунув несподівану гіпотезу.

Він вважає, що будь-які спроби держав різних країн зупинити COVID-19 призводять до одного результату. Кількість заражених стрімко росте в перші 40 днів після спалаху, а потім, досягнувши піку, починає різко знижуватися.

За його словами, схема зараження у всіх країнах світу однакова. При чому не важливо чи вводився карантин в країні. Експерт зазначив, що після спалаху зростання становить близько 30% заражених щотижня.

Пік настає через 6 тижнів, а після цього починається 10% зниження захворюваності. Після чого через тиждень приріст становить менше ніж 5%. А через 70 діб коронавірусна інфекція і зовсім йде. Про це він заявив в інтерв'ю The Times of Israel.

Професор не може пояснити, чому так відбувається, але він припускає, що у новому COVID-19 закладений "механізм самообмеження".

Варто зазначити, що інші вчені різко розкритикували гіпотезу свого колеги. Професор Габі Барабаш вважає, що число інфікованих в Ізраїлі та інших країнах було б набагато вищим, якби влада не вводила карантинні обмеження.

Професор Кембриджського університету Бабак Джавід заявив, що припущення Бен-Ізраеля не має під собою жодних наукових обґрунтувань. Він також зазначив, що не бачить жодної країни, де б епідемія розвивалася відповідно до гіпотези вченого.

Нагадаємо, що епідеміолог розповів, коли розпочнеться друга хвиля коронавірусу в Україні.

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