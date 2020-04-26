Коронавирус уходит сам: профессор выдвинул неожиданную гипотезу

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус покидает организм человека сам

Коронавирус в Украине зафиксирован у 8 617 человек, из которых 201 скончались. Во всем мире количество зараженных насчитывает 2,9 миллиона человек. Профессор Исаак Бен-Израэль, который возглавляет исследования в университете Тель-Авива, выдвинул неожиданную гипотезу.

Он считает, что любые попытки государств различных стран остановить COVID-19 приводят к одному результату. Количество зараженных стремительно растет в первые 40 дней после вспышки, а потом, достигнув пика, начинает резко снижаться.

По его словам, схема заражения во всех странах мира одинаковая. При чем не важно вводился ли карантин в стране. Эксперт отметил, что после вспышки рост составляет около 30% зараженных каждую неделю.

Пик наступает через 6 недель, а после этого начинается 10% снижение заболеваемости. После чего через неделю прирост составляет менее 5%. А спустя 70 суток коронавирусная инфекция и вовсе уходит. Об этом он заявил в интервью The Times of Israel.

Профессор не может объяснить, почему так происходит, но он предполагает, что в новом COVID-19 заложен "механизм самоограничения".

Стоит отметить, что другие ученые резко раскритиковали гипотезу своего коллеги. Профессор Габи Барабаш считает, что число инфицированных в Израиле и других странах было бы гораздо выше, если бы власти не вводили карантинные ограничения.

Профессор Кембриджского университета Бабак Джавид заявил, что предположение Бен-Израэля не имеет под собой никаких научных обоснований. Он также отметил, что не видит ни одной страны, где бы эпидемия развивалась в соответствии с гипотезой ученого.

Напомним, что эпидемиолог рассказал, когда начнется вторая волна коронавируса в Украине.