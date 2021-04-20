RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Коронавірус убив трирічну дівчинку у Вінниці: лікарі боролися до останнього

Автор: Світлана Мащенко

У Вінниці від ускладнень коронавірусу померла трирічна дівчинка, у якої було супутнє захворювання. Лікарі до останнього боролися за життя дівчинки, але безуспішно.

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами заступника директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяни Бондаренко, дівчинка потрапила в лікарню у вкрай важкому стані.

Малятка відразу під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Кілька днів лікарі намагалися врятувати життя дитини.

Дівчинці було 3 роки і 8 місяців, і у неї був дитячий церебральний параліч (ДЦП).

За даними обласного лабораторного центру, з початку пандемії у Вінницькій області COVID-19 захворіли 3106 дітей.

Зазначимо, що в групу ризику коронавірусу (незалежно від віку) входять пацієнти з такими хронічними недугами:

  • астма або хвороба легень,
  • хвороби серця,
  • діабет,
  • хвороби нирок,
  • деякі неврологічні стани.

Зазначимо, що вчора стало відомо про смерть одразу двох дітей, які перенесли коронавірус. У Дніпрі померла 11-річна дівчинка, у якої був цукровий діабет. А в Одесі - померла її ровесниця, мешканка Чорноморська, дівчинка страждала ожирінням.

Лікарі твердять, що під час третьої хвилі коронавіруса стали частіше хворіти маленькі діти. Не так давно Віталій Кличко показав відео київської інфекційної лікарні, де лікують дітей з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
В Україні вакциновано від COVID ще 12 144 людини
Лікарі розповіли, через скільки можна повторно підчепити COVID-19: рекордно швидкий термін
Прогноз погоди