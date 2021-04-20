Коронавірус убив трирічну дівчинку у Вінниці: лікарі боролися до останнього

У Вінниці від ускладнень коронавірусу померла трирічна дівчинка, у якої було супутнє захворювання. Лікарі до останнього боролися за життя дівчинки, але безуспішно.
Про це повідомляє "Суспільне".
За словами заступника директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяни Бондаренко, дівчинка потрапила в лікарню у вкрай важкому стані.
Малятка відразу під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Кілька днів лікарі намагалися врятувати життя дитини.
Дівчинці було 3 роки і 8 місяців, і у неї був дитячий церебральний параліч (ДЦП).
За даними обласного лабораторного центру, з початку пандемії у Вінницькій області COVID-19 захворіли 3106 дітей.
Зазначимо, що в групу ризику коронавірусу (незалежно від віку) входять пацієнти з такими хронічними недугами:
Зазначимо, що вчора стало відомо про смерть одразу двох дітей, які перенесли коронавірус. У Дніпрі померла 11-річна дівчинка, у якої був цукровий діабет. А в Одесі - померла її ровесниця, мешканка Чорноморська, дівчинка страждала ожирінням.
Лікарі твердять, що під час третьої хвилі коронавіруса стали частіше хворіти маленькі діти. Не так давно Віталій Кличко показав відео київської інфекційної лікарні, де лікують дітей з коронавірусом.