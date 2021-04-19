В Україні померла маленька дівчинка з коронавірусом

У Дніпрі померла маленька дівчинка, яка перенесла коронавірус. Школярці було 11 років, і в неї було супутнє захворювання, яке ускладнило перебіг COVID-19.

Про це пише місцеве видання Наше місто.

Дівчинка померла в Дніпропетровській обласній лікарні. Лікарі кажуть, що юна пацієнтка страждала останні кілька років декомпенсованим цукровим діабетом. Вона багато лікувалася, але її здоров'я не покращувався.

"Дівчинка з Дніпра. Вона неодноразово лікувалася у нас в ендокринології, і в Київ її батьки возили. Коронавірус не є причиною летального результату, але свою негативну роль хвороба, звичайно ж, зіграла", - розповів генеральний директор медустанови Олексій Власов.

Відзначимо, що в групу ризику отримати ускладнення після перенесеного коронавірусу входять особи будь-якого віку з певними хронічними станами здоров'я: