Коронавірус без симптомів: виявлено основний спосіб передачі

Коронавірус в Україні був діагностований у більш ніж п'яти тисяч осіб. Загальна кількість інфікованих у світі вже понад дві мільйони осіб. Медики стверджують, що цифри можуть бути набагато більше, оскільки деякі переносять COVID-19 з незначними симптомами або взагалі без симптомів.

Вчені з США провели дослідження і з'ясували, яким чином хворі з безсимптомним COVID-19 можуть заражати інших людей. Раніше вважалося, що коронавірус передається під час кашлю та чхання. Однак дослідження Каліфорнійського університету в Девісі показало, що хворі без симптомів можуть передавати вірус просто при розмові.

"Нормальна розмова людей, які не мають симптомів, але інфіковані коронавірусом, може виробляти достатньо аерозольних частинок для передачі інфекції", - пояснив один з авторів дослідження професор Вільям Ристенпарт.

Він зазначив, що спроби відстежувати та контролювати рухи вірусу ускладнюються тим фактом, що багато людей у світі можуть бути заражені COVID-19 і при цьому не мати ніяких симптомів захворювання. Однак, в процесі спілкування з іншими людьми вони випускають у повітря аерозольні частинки.

Також у дослідженні вчені вказали, що чим більше і голосніше людина говорить, тим більше таких частинок вона здатна поширювати навколо себе. На цей момент вчені планують з'ясувати, на яку дистанцію хворий без симптомів може випускати аерозольні частинки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали симптом коронавірусу, при якому потрібно негайно викликати швидку допомогу.