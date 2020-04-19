Коронавирус без симптомов: обнаружен основной способ передачи

Коронавирус в Украине был диагностирован у более чем пяти тысяч человек. Общее количество инфицированных в мире уже более двух миллионов человек. Медики утверждают, что цифры могут быть намного больше, так как некоторые переносят COVID-19 с незначительными симптомами или вообще без симптомов.

Ученые из США провели исследование и выяснили, каким образом больные с бессимптомным COVID-19 могут заражать других людей. Ранее считалось, что коронавирус передается во время кашля и чихания. Однако исследование Калифорнийского университета в Дэвисе показало, что больные без симптомов могут передавать вирус просто при разговоре.

"Нормальная речь людей, которые не имеют симптомов, но инфицированы коронавирусом, может производить достаточно аэрозольных частиц для передачи инфекции", - объяснил один из авторов исследования профессор Уильям Ристенпарт.

Он отметил, что попытки отслеживать и контролировать движения вируса усложняются тем фактом, что многие в мире могут быть заражены COVID-19 и при этом не иметь никаких симптомов заболевания. Однако в процессе общения с другими людьми они выпускают в воздух аэрозольные частицы.

Также в исследовании ученые указали, что чем больше и громче человек говорит, тем больше таких частиц он способен распространять вокруг себя. На данный момент ученые планируют выяснить, на какую дистанцию больной без симптомов может выпускать аэрозольные частицы.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали симптом коронавируса, при котором нужно немедленно вызывать скорую помощь.