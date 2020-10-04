Коронавірус може бути схожий з іншими смертельними хворобами: як не переплутати

Лікарі та вчені стали фіксувати мультисистемний запальний синдром MIS-A, який є одним з проявів інфекційного захворювання. Цей синдром охоплює особливу симптоматику, яка може нагадувати серцеві хвороби. Дослідники заявляють, що якщо раніше цей синдром вражав тільки дітей, то зараз лікарі підтвердили поширення цього комплексу симптомів і на дорослих. Деталі дослідження опубліковані в американському Центрі з контролю і профілактики захворювань.

Як розповідають науковці, синдром виникає як важке ускладнення COVID-19, у хворих починаються проблеми зі шлунково-кишковим трактом і серцево-судинною системою.

Медики виявили 16 випадків мультисистемного запального синдрому у пацієнтів в США і Британії у віці від 21 до 50 років. З них десять пацієнтів потрапили в реанімацію, ще двоє померли.

Наголошується, що пацієнти скаржилися на аритмію, температура у них була підвищеною, але тільки у половини хворих проявилися симптоми респіраторного захворювання. Також вчені твердять про те, що коронавірус може бути схожий по симптоматиці на синдром Кавасакі.

Мультизапальний синдром же можна відрізнити наявністю лихоманки (100% випадків), блювання (68,2 %) і болю в животі або діареї (73,8 %), при цьому болі в животі у деяких випадках можуть бути дуже сильними. Часто спостерігаються нейтрофілія і лімфопенія, які також спостерігаються у пацієнтів з тяжкими випадками COVID-19.

Дослідники радять не самостійно визначати ймовірність зараження коронавірусом або наявність у себе іншої небезпечної хвороби, а йти прямо до лікаря.

Нагадаємо, що коронавірусом у світі заразилося вже понад 35 мільйонів осіб.

Також ми повідомляли, що Україна на 10 місці у світі за кількістю нових випадків коронавіруса.