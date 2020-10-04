Коронавірусом у світі заразилось вже понад 35 мільйонів осіб

Фото:у світі лабораторно підтверджено 35 111 565 випадків зараження коронавірусом (unsplash)

У всьому світі вже понад 35 мільйонів осіб заразились коронавірусом. Тільки за останню добу захворіли понад 316 тисяч осіб.

Про це свідчать дані Worldometers.

Станом на 4 жовтня у світі лабораторно підтверджено 35 111 565 випадків зараження коронавірусом.

Водночас 26 мільйонів людей уже вилікувалися і 1 037 373 померли. Коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг 132,9.

Найбільше випадків захворювань у США − 7 596 345, на другому місці Індія − 6 547 413, а третьому − Бразилія (4 906 833).

Нагадаємо, за минулу добу виявили 4661 новий випадок зараження коронавірусом в Україні. Це черговий антирекорд.

Раніше повідомлялося, що Україна вийшла на 10 місце в антирейтингу за кількістю нових випадків коронавірусу. За даними сайту Worldometers, на першому місці Індія з понад 100 тисячами випадків на добу. Серед лідерів антирейтингу США, Франція і Росія.