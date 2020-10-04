Коронавирус может быть схож с другими смертельным болезнями: как не перепутать

Врачи и ученые стали фиксировать мультисистемный воспалительный синдром MIS-A, который является одним из проявлений инфекционного заболевания. Этот синдром включает в себя особую симптоматику, которая может напоминать сердечные болезни. Исследователи заявляют, что если раньше этот синдром поражал только детей, то сейчас врачи подтвердили распространение этого комплекса симптомов и на взрослых. Детали исследования опубликованы в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Как рассказывают ученые, синдром возникает как тяжелое осложнение COVID-19, у больных начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.

Медики обнаружили 16 случаев мультисистемного воспалительного синдрома у пациентов в США и Британии в возрасте от 21 по 50 лет. Из них десять пациентов попали в реанимацию, еще двое умерли.

Отмечается, что пациенты жаловались на аритмию, температура у них была повышенной, но только у половины больных проявились симптомы респираторного заболевания. Также ученые твердят о том, что коронавирус может быть похож по симптоматике на синдром Кавасаки.

Мультивоспалительный синдром же можно отличить наличием лихорадки (100 % случаев), рвоты (68,2 %) и болей в животе или диареи (73,8 %), при этом боли в животе в некоторых случаях могут быть очень сильными. Часто наблюдаются нейтрофилия и лимфопения, которые также наблюдаются у пациентов с тяжелыми случаями COVID-19.

Исследователи советуют не определять самостоятельно вероятность заражения коронавирусом или наличие у себя другой опасной болезни, а идти напрямую к врачу.

Напомним, что коронавирусом в мире заразилось уже более 35 миллионов человек.

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