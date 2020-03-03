ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні: у Чернівцях шукають всіх, хто контактував з хворим

STYLERЖиття    03.03.2020 - 15:22
Коронавірус в Україні: у Чернівцях шукають всіх, хто контактував з хворим
Коронавірус COVID-2019 в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українець з коронавірусом за тиждень встиг відвідати дві країни

Коронавірус Covid-2019 був виявлений в українця, який повернувся з Румунії. Відомо, що житель Чернівців прилетів в Румунію з Італії, де відпочивав разом зі своєю дружиною. Чернівецька обласна державна адміністрація перевіряє всі дані про пасажирів, які могли контактувати з зараженим українцем.

Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на брифінгу, ведеться пошук осіб, які контактували із зараженим пацієнтом не тільки на території України, але і за її межами.

"Оскільки це перший випадок, попередньо підтверджений в Україні, це можливість відпрацювати повний алгоритм дій. Ми не зупиняємося виключно на українській території. Контактуємо також з румунськими колегами", - розповів Остапчук та зазначив, що на цей момент встановлюються пасажири суміжних місць в літаку, на якому летів заражений.

"Щоб попередити та звернути на це увагу. Також ми дізнаємося, це українці чи громадяни інших країн", - пояснив голова ОДА.

Варто відзначити, що перші симптоми у жителя Чернівців виявилися через тиждень після зараження коронавірусом і за словами пацієнта, вони разом з дружиною перебували на "самоізоляції".

Як відрізнити коронавірус від застуди

Швидкість. Коронавірус розвивається раптово. Немає такого відчуття, як при ГРВІ, що ви ось-ось захворієте. Можна відчувати себе цілком нормально, а потім самопочуття різко погіршується.

Температура. При коронавірусі температура тіла може досягати 39,5 градуса. Тоді як максимальна температура при застуді близько 38 градусів.

Сухий кашель. Один з головних симптомів. Кашель може бути несильним, але виснажливим і людині важко відкашлятися. Під час застуди кашель, як правило, вологий.

Також слід звертати увагу на задишку, тахікардію і біль в грудях і горлі.

Коронавірус COVID-2019 в Україні

Через коронавірус в Україні можуть змінити правила виклику швидкої: подробиці З'явилися нові дані про чоловіка, який завіз коронавірус в Україну
Новини України КоронавірусЕпідемія
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся