Чи можна захворіти коронавірусом повторно: у ВООЗ дали відповідь

У ВООЗ розкрили правду про рецидив коронавіруса (фото: РБК-Україна)

У ВООЗ розповіли, що рецидив після хвороби коронавірусом можливий

Коронавірус у світі інфікував близько двох мільйонів людей. Багатьох цікавить питання, чи можна після одужання Covid-19, заразитися ним повторно. На це питання дали відповідь у Всесвітній організації охорони здоров'я. Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан повідомив, що поки що в нього не має відповіді на це питання.

"Що стосується одужання і повторного зараження COVID-19, то у нас, я вважаю, немає відповіді на це питання. Це на даний момент невідомо", - заявив він.



Провідний спеціаліст ВООЗ по коронавірусу Марія ван Керкхове розповіла про іншу точку зору, що китайські вчені в результаті досліджень показали в частині тих, що вилікувалися, відсутність відповіді антитіл.

У іншій же частині пацієнтів відповідь антитіл в аналізі була висока. Але, за її словами, це не означає наявність імунітету до повторного зараження COVID-19 у другій частині обстежених.

За останній тиждень кількість заражених у світі зросла майже до 2-х мільйонів. Померли від інфекції понад 114 тисяч людей. Найгірші показники у країни, що очолює економічний рейтинг планети. Чисельність хворих у США перевищила 560 тис., кількість летальних випадків за 7 днів збільшилися вдвічі - до 22 тис.



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