Коронавірус залишається в повітрі: вірусологи назвали місця скупчення COVID-19

Коронавірус COVID-19 може затримуватися в повітрі деякий час. Вчені провели ряд досліджень і назвали місця, де штам вірусу SARS-CoV-2 здатний залишатися активним. Де ці місця, яких треба уникати - читайте в матеріалі Styler.

Згідно з висновками дослідників, частинки коронавірусу можуть затримуватися у повітрі у людних місцях, пише британське видання Metro. Вірусологи з Уханьського університету в Китаї проаналізували зразки повітря з різних частин двох лікарень в місті, де почалася пандемія.

У висновках вчених говориться, що рівні COVID-19 у повітрі у громадських місцях "не виявляються, за винятком двох місць, схильних до скупчення людей, ймовірно, через заражених носіїв у натовпі".

Рівні, виявлені в ізоляторах і провітрюваних палатах пацієнтів, були дуже низькими, але були підвищені в туалетах пацієнтів, додали вони.

Дослідники також виявили, що у тих зонах лікарні, де знаходиться медичний персонал був високий рівень коронавірусу в повітрі до проведення процедур дезінфекції. Було висловлено припущення, що вірус потрапляє в повітря з поверхні засобів індивідуального захисту.

Зазначимо, що вірус не здатний літати по повітрю самостійно, але фактор наявності в замкнутому просторі інфікованих людей підвищує ймовірність того, що частинки вірусу можуть деякий час залишатися активними в повітрі.

Раніше ми писали, що вчені дали точну відповідь на питання, чи зникне коронавірус влітку, коли цьому буде сприяти висока температура повітря та зміни параметрів вологості.