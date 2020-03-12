Коронавірус і обвал цін на нафту: що буде з курсом долара в Україні

Коронавірус, який призвів до пандемії у всьому світі та карантину в Україні, а також падіння світових цін на нафту, стали причиною паніки серед населення з приводу курсу долара. Гривня на тлі світових катаклізмів почала дешевшати та НБУ зараз робить все, щоб утримати курс.

Як вважають експерти, на курс валюти в Україні можуть вплинути не тільки ціни на нафту, але і коронавірус, який привів до сповільнення економіки всього світу.

"Коронавірус у світі є серйозною проблемою. COVID-19 привів до сповільнення світової економіки та глобальної рецесії. Економічна активність Китаю, Південної Кореї, Франції ослаблена. Потрібно пам'ятати, що Європа – наш основний економічний партнер. Тому при настанні світової кризи Україна не зможе відбутися так легко, як у 2008 році. Звичайно, ситуація зміниться після "відкату" COVID-19, але потрібно розуміти, що швидких змін чекати не варто", - вважає керівник аналітичного відділу Forex Club Андрій Шевчишин.

Крім того, експерти вважають, що падіння ціни на нафту істотно не позначиться на цінах в Україні на бензин. Вони відзначають, що ціна на бензин у доларах впаде, але на АЗС вона не зміниться, оскільки невелике зниження ціни гривні вирівняє різницю і вартість палива залишиться колишньою.

Також фахівці вважають, що за всіх факторів настане відтік фінансів з деяких країн, що дасть можливість Україні отримати нові кредити та, відповідно, валюту.

Проте до стабілізації на світових ринках в умовах пандемії коронавірусу, курс валют буде нестабільний і ціна за долар може піднятися до 26-27 гривень. Якщо ситуація у світі почне погіршуватися, то і вище 27 гривень. При цьому експерти вважають, що до 30 гривень курс не виросте, а при стабілізації можливий відкат до 25 гривень.

Раніше ми писали про те, що курс долара в Україні може сильно злетіти вгору.