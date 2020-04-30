Коронавирус можно заблокировать: ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19

Коронавирус в Украине и мире (Коллаж РБК-Украина)

Ученые обнаружили препарат, который убивает коронавирус за 11 дней

Коронавирус в Украине диагностирован у 10 406 человек. С начала пандемии выздоровело 1238 пациентов, 261 человек скончался. За последние сутки зафиксировано 540 новых случаев COVID-19 в Украине.

Ученые всего мира продолжают изучение новой коронавирусной инфекции, чтобы выяснить все особенности этой болезни и найти лекарства, а также вакцину против COVID-19. Американские ученые сообщили о прорыве после масштабного исследования. По результатам опытов был обнаружен препарат, который способен блокировать один из четырех строительных блоков ДНК и РНК и поглощать геном вируса, пишет издание Science alert.

Во время исследования добровольцам давали препарат Ремдесивир и плацебо. Выяснилось, что те больные, которые принимали этот препарат, выздоравливали на 30% быстрее. Среднее время восстановление пациентов с COVID-19 заняло до 11 дней.

"Данные показывают, что Ремдесивир показывает четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на выздоровление. Доказано, что лекарства могут блокировать вирус", - рассказал один из авторов исследования, глава Национального института аллергии и инфекционных заболевания США Энтони Фауч.

Смертность в группе пациентов, которые употребляли Ремдесивир, была ниже, чем у тех, кто употреблял плацебо. Стоит отметить, что этот препарат положительно влиял на течении болезни у пациентов с наркотической зависимостью.

На данный момент ученые делают весьма осторожные прогнозы по поводу Ремдесивира, так как у них еще нет полной клинической картины. Эффективность препарата будут подтверждать дальнейшими исследованиями.

"Эти данные многообещающие, и, учитывая, что у нас еще нет проверенных способов лечения COVID-19, это может привести к ускоренному подтверждению Ремдесивира для лечения COVID-19. Однако, это также показывает, что это лекарства не волшебная пуля", - добавил исследователь пекинского университета Цинхуа Сурок Джавид.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что медики заявили об неэффективности популярного препарата при лечении COVID-19.