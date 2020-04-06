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Коронавірус можна перемогти за 48 годин: нова заява вчених

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 16:54
Коронавірус можна перемогти за 48 годин: нова заява вчених
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вчені виявили препарат, який може вбити коронавірус за пару днів

Коронавірус в Україні вразив уже понад 1300 людей, а в усьому світі хвороба зафіксована у 1 288 000 пацієнтів. Від COVID-19 померло вже понад 70 тисяч хворих, одужали – понад 270 тисяч пацієнтів. Вчені всього світу проводять дослідження, щоб дізнатися, як можна більше про коронавірус і створити ліки або вакцину.

Австралійські вчені заявили про те, що протипаразитарний препарат івермектин здатний впоратися з коронавірусом буквально за 48 годин. У ході дослідження було встановлено, що в пробірці препарат переміг вірус за дві доби. Дані дослідження були опубліковані в виданні Antiviral Research.

Як розповіла автор дослідження, доктор Кайлі Вагстафф з Інституту біомедичних досліджень Монаша, івермектин зупинив зростання SARS-CoV-2 в клітинній культурі всього за 48 годин.

"Ми виявили, що навіть одна доза може видалити всю вірусну РНК за 48 годин і що навіть за 24 години вона значно скоротилася", - розповіла науковий

Вона зазначила, що дані досліди проводилися в пробірці й для того, щоб заявляти про ефективність препарату, потрібно провести випробування на людині. Також потрібно з'ясувати, чи є ефективна доза цього препарату, яку можна було б використати для людей.

За даними дослідників, механізм, який вбиває вірус, поки до кінця не ясний, але з досвіду можна зробити висновок, що івермектин впливає на клітини-господарі.

Застосування даного препарату у боротьбі з коронавірусом залежатиме тепер від подальших доклінічних і клінічних досліджень.

Івермектин – протипаразитарний препарат широкого спектра дії, який показав високу ефективність проти вірусу ВІЛ, денге, грипу, Зіку. В Україні його застосовують у ветеринарії, оскільки він ефективно діє проти корости, гельмінтозів та міазу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Туреччині вчені випробували вакцину від коронавірусу.

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