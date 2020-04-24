Коронавірус можна визначити по телефону: названий простий спосіб

Коронавірус COVID-19 можна визначити при телефонній розмові. Сімейний лікар з Лондона, уродженка України, Лариса Смондуляк розповіла, яка ситуація з коронавірусом у Великобританії, і як лікарі працюють з пацієнтами, часто визначаючи хворобу дистанційно.

Відзначимо, що в Британії дуже складна ситуація з пандемією - близько 140 тисяч хворих, рівень смертності дуже високий - понад 18 тисяч летальних випадків (12% від числа інфікованих).

У країні діє давно налагоджена система сімейних лікарів, які після консультації направляють пацієнтів до потрібних фахівців. І один з методів, який використовують під час пандемії, є дистанційне консультування (remote consulting), тобто телефоном.

Журналісти "Вікна-новини" запитали лікарку, як визначити коронавірус по телефону. Лариса розповіла, що медики ставлять людині спеціальні питання під час розмови.

"Я вам наведу приклад: "Що ви сьогодні не можете робити, що вчора могли зробити", приміром себе переодягти, перейти з однієї кімнати до наступної", - розповіла лікар про способи віддаленої діагностики.

Лікарі рекомендують тим пацієнтам з COVID-19, які залишаються вдома, не тільки лежати, але й рухатися. Крім того, потрібно лежати не тільки на спині, але й на животі.

Як визначити коронавірус по телефону (YouTube/Вікна-новини)

Раніше ми писали, що вчені назвали посередника, який заразив першу людину коронавірусом. Виявилося, що це не кажани.

Також вчені нещодавно дали точну відповідь на хвилююче багатьох питання, чи зникне коронавірус влітку, коли зміняться параметри температури і вологості повітря.