Коронавірус міг вразити 200 тисяч українців. Якби не карантин

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Головний санітарний лікар розповів, скільки людей могло б захворіти коронавірусом, якщо б не ввели карантин

Коронавірус в Україні діагностували у 6125 пацієнтів. З початку епідемії загинула 161 людина. Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на кінець квітня в країні кількість інфікованих могла б сягнути 180 тисяч, але введення суворого карантину значно знизило поширення хвороби.

Як зазначив Ляшко, карантин в Україні працює і відносно невелика кількість пацієнтів з COVID-19 з'явилася тільки завдяки суворим заборонам.

"Карантин в Україні працює. У нас є моделювання, яке ми проводили до карантинних заходів: якби ми не вводили карантинних заходів – у нас було б зараз 180 тисяч хворих коронавірусною хворобою. Як би хто нас не критикував, як би хто не вважав, що щось робиться не так. Ми сьогодні маємо результат карантинних заходів, які є в нашій країні", - повідомив головний санітарний лікар в ефірі телепрограми "Сніданок 1+1".

Він додав, що показник захворюваності на 21 квітня – непоганий результат карантинних заходів. Однак не всі українці розуміють небезпеку і через масові порушення на Великдень, в Україні може відбутися новий сплеск – через 5-7 днів.

"Якщо порівнювати з минулим роком, коли 7,5 мільйона українців взяли участь у богослужіннях, то в принципі дотримувалися карантину, але 130 тисяч все одно були в церквах, і ці 130 тисяч, якщо вони були в закритому, тісному приміщенні та заразилися – це велика кількість, що може дати нам значний сплеск захворюваності коронавирусной хворобою надалі. В середньому ми побачимо це через 5-7 днів після Великодніх свят", - спрогнозував Ляшко.

Крім того, він зазначив, що статистика захворюваності серед священників і ченців, інфікованих у закритих приміщеннях, дає припущення, що сплеск буде.

"Те, що показує нам статистика, скільки ми побачили священників, ченців, інфікованих в закритих приміщеннях - це 100% дасть сплеск. Головне питання: який це сплеск буде? І як ми повинні до цього готуватися", - резюмував лікар.

Віктор Ляшко назвав можливу кількість інфікованих коронавірусом в Україні, якби не карантин

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ повідомили, коли і як в Україні почнуть послаблювати карантин.