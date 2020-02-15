Коронавірус з Китаю: хто такі суперпоширювачі, свіжі подробиці

Коронавірус з Китаю станом на 15 лютого 2020 року забрав життя 1526 осіб. На даний момент у світі було зареєстровано 67 091 лабораторно підтверджених випадків нової коронавирусної інфекції COVID-19.

Що стосується України - жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 зафіксовано не було. Про це в соціальній мережі Facebook повідомляє МОЗ України.

До речі, зростанню кожної великої епідемії сприяють так звані суперпоширювачі - інфіковані люди, які заражають незвично велику кількість оточуючих.

Даний термін досить розмитий, у нього немає чіткого наукового визначення. По суті, він означає, що людина заражає більше людей, ніж зазвичай, інформує BBC.

Так, під час епідемії еболи в Африці джерелом більшості випадків зараження (61%) стала невелика група хворих (3%). "Після одного лише похорону в червні 2014 року інфекцію підхопили понад 100 чоловік, які потім почали заражати інших людей", - сказала доктор Наталі Макдермотт з Кінгз-коледжу Лондона.

Коли заражається перша людина, вона може перехворіти, не заразивши більше нікого або заразивши невелику кількість людей, але це не перетворюється в епідемію. Однак, якщо заражається суперпоширювач, то спалах відразу ж отримує сильний імпульс. Те ж саме відбувається, коли інфекція потрапляє в країни, де її до цього не було.

Для профілактики захворювання слід дотримуватися стандартних рекомендацій:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

під час кашлю і чхання прикривайте рот і ніс паперовим носовичком;

уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку та кашель;

якщо у Вас присутня підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, варто звернутися до лікаря

ретельно підходьте до вибору продуктів харчування.

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