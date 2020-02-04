Коронавірус в Китаї: з'явилися нові дані про смертельну хворобу

Китайський коронавірус продовжує забирати життя людей. За даними на 4 лютого, загинуло від вірусу 427 осіб та понад 20 тисяч людей заражені. В карантин помістили вже майже 24 тисячі осіб, а 680 людина безнапасно перенесли коронавірус і пішли на поправку.

Як зазначає експерт по громадській охороні здоров'я з Єльського університету Чен Сі, пік захворюваності очікується до 21 лютого. Після цього епідемія повинна піти на спад.

Державний комітет з охорони здоров'я Китаю повідомив, що на поверхнях новий коронавірус може виживати до п'яти днів. Однак є й сумні новини – імунітет від коронавірусу не з'являється. Таку заяву зробив директор по профілактиці та лікуванні пневмонії Клініки китайсько-японської дружби Чжан Цинян на прес-конференції.

Він зазначив, що у тих, хто перехворів на коронавірус і пішов на поправку, є ймовірність захворіти повторно, через те, що імунітет з'являється не завжди. Це пов'язано з тим, що вірус дуже швидко мутує. Якщо пацієнт переніс більш ранню форму коронавірусу, то немає ніяких гарантій, що він не захворіє повторно.

Будь-який вірус, який потрапляє в організм людини, намагається закріпитися і захопити клітини організму. У відповідь на це імунна система виробляє антитіла, які розпізнають і знищують клітини вірусу. Дуже часто буває так, що людина перехворівши або отримавши вакцину, повторно не заражується тим же штамом або інфекцією.

Однак у випадку коронавіруса з Ухані, цей процес не працює через постійну мутації штаму і за словами Чжана, немає впевненості, що антитіла, які виробилися в організмі, зможуть протистояти повторно видозміненому коронавірусу.