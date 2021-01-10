Вчені про головну небезпеку мутованого коронавіруса: кінець непередбачуваний

Мутований коронавірус може призвести до більш тяжких наслідків (колаж: РБК-Україна)

Мутований коронавірус, який зараз активно поширюється в Європі, є в рази більш заразним, ніж його форма, що домінувала раніше, вперше знайдена в Китаї. Учені, оцінюючи ризики, пов'язані з його поширенням, дають невтішний прогноз: нова мутація може викликати ще одну "дуже погану" хвилю COVID-19. За попередніми даними, новий варіант вірусної інфекції, що поширюється з Великобританії, може стати причиною більш небезпечної фази пандемії.

Якщо раніше розвиток пандемії можна було передбачити, то зараз вчені не знають, чого очікувати від нового штаму COVID-19, пише Science. На думку вченого Джеремі Фаррара – експерта з інфекційних захворювань, який очолює Trust Trust, – "зараз ми переходимо до непередбачуваної фази" розвитку пандемії.

"Одне занепокоєння полягає в тому, що варіант коронавіруса B.1.1.7 тепер стане домінуючим, глобальним з його вищою передачею. Він викличе ще одну дуже, дуже погану хвилю", – попереджає фахівець.

Занепокоєння змусило деякі країни прискорити видачу вакцин або обговорити схеми дозування, які можуть швидко захистити більше людей. Але, оскільки новий варіант з'являється у багатьох країнах, вчені закликають уряди також посилити існуючі заходи контролю.

"Я відчуваю, що зараз ми перебуваємо в іншій ситуації, коли більша частина Європи сидить і дивиться. Я дуже сподіваюся, що на цей раз ми зможемо зрозуміти, що це наш ранній дзвінок, і це наш шанс випередити цей варіант", – зазначила вірусолог Емма Ходкрофт з Базельського університету.

За даними епідеміолога і доцента Лондонської школи гігієни й тропічної медицини Адама Кухарськи, багато мутацій B.1.1.7, включаючи вісім найважливіших білків, посилюють поширення. Наприклад, аналіз Public Health England показав, що близько 15% людей, інфікованих B.1.1.7 в Англії, продовжували отримувати позитивні результати тестів у порівнянні з 10% інфікованих іншими варіантами.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про нові жорсткі обмеження, прийняті з 4 січня, включаючи закриття шкіл. Також влада просить людей не залишати свої будинки, якщо це не необхідно.

Нагадаємо, що за станом на 10 січня в Україні виявили 5011 випадків зараження коронавирусной інфекцією. За добу було проведено 23 245 тестувань. Також за вчора госпіталізували 2100 осіб, померли 99 пацієнтів, 5292 особи одужали.

Також ми писали, що в Канаді зафіксували перший випадок "африканського" коронавіруса. Заражений чоловік нещодавно повернувся з подорожі.

До цього науковці розвіяли міфи, пов'язані з курінням і коронавірусом.