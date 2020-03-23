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Коронавірус і імунітет: лікар дав відповідь на запитання, що турбує всіх

STYLERЖиття    23.03.2020 - 22:55
Коронавірус і імунітет: лікар дав відповідь на запитання, що турбує всіх
Коронавірус і імунітет (Колаж РБК-Україна)

Вчений розповів, чи може людина отримати імунітет після зараження коронавірусом

Коронавірус в Україні інфікував вже більше ніж 70 людей, і стало відомо про чотирьох загиблих. Італійський вчений Гвідо Сільвестрі, який працює в одному з госпіталів, розповів деякі деталі про коронавірус COVID-2019 і пояснив, чи виробляє організм людини імунітет проти хвороби. Про це науковець розповів на своїй сторінці в Facebook, а на українську мову переклала Аліна Бенько.

Гвідо Сільвестрі пояснив, що коронавірусом було заражено в Китаї 2145 дітей, але у 90% симптомів не було взагалі, або вони були легкими. За даними учених, смерть від коронавірусу була зафіксована лише в однієї людини, яка не досягла 18 років.

На цей момент немає підтверджених даних про імунітет, який виробляється у тих, хто перехворів на коронавірус.

"Дані про імунітет SARS-CoV-2, який набувають інфіковані та оздоровлені люди, зараз не є настільки точними (стійкими), щоб остаточно підтвердити це. Проте, з усього, що ми знаємо про коронавіруси, принаймні, тимчасовий природний імунітет повинен виникнути протягом, як мінімум 6-12 місяців (Ральф Барік, інтерв'ю на "Тиждень в подкасті вірусології" Пам'ятайте, що Барік компетентний у всьому, що стосується коронавірусів, також як Дієго Марадона компетентний у футболі)", - цитує Сільвестрі свого колегу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що італійський вчений дав сприятливий прогноз по коронавірус і повідомив, що 98% виживуть після хвороби.

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