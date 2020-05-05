Коронавірус в Європі міг з'явитися ще в 2019 році: що відомо

Коронавірус в Україні і світі (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус з'явився в європейських країнах набагато раніше, ніж почалася пандемія в Китаї

Коронавірус в Європі міг з'явитися набагато раніше, ще в кінці 2019 року. Інформації про COVID-19 тоді ще не було, і медики ставили пацієнтам діагноз "пневмонія".

Як повідомили медики з Франції, першим пацієнтом з коронавірусом став 43-річний житель міста Бобіні. Він проходив лікування в одній з місцевих лікарень від двосторонньої пневмонії. У пацієнта були симптоми COVID-19: сухий кашель, лихоманка і проблеми з диханням.

Також захворіли й двоє дітей пацієнта, а ось у дружини симптомів захворювання не було. Однак саме вона могла стати джерелом зараження, через те, що вона працює в супермаркеті поруч з аеропортом імені Шарля де Голля, де контактувала з іноземцями. За даними сімейного лікаря, вся сім'я з Франції не виїжджала і заразитися від громадян Китаю не було можливості.

У Франції провели повторний аналіз на наявність антитіл коронавірусу і з'ясували, що він дійсно став першим пацієнтом з COVID-19 у Франції, оскільки його госпіталізували ще 27 грудня 2019 року.

Слідом за Францією медики Швеції розповіли, що перші пацієнти з симптомами коронавірусу в країні з'явилися в листопаді 2019 року.

"Я думаю, що ви можете знайти приватні випадки серед мандрівників з Ухані, які були там в листопаді-грудні минулого року. Це зовсім не дивно, а дуже природно", - розповів Державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

Раніше у Швеції першою пацієнткою вважалася 20-річна дівчина, яка в січні повернулася з Ухані й отримала позитивний тест на COVID-19.

Набагато раніше першого зареєстрованого випадку коронавірус міг з'явитися і в Україні. Наприкінці грудня 2019 року – початку січня 2020 року на лікарняні ліжка потрапили українці з важкою пневмонією. Симптоми дуже були схожі на коронавірус: висока температура, сухий кашель або кашель з прожилками крові, на четвертий день починалася задишка і пневмонія.

Представник ВООЗ Крістіан Линдмайер заявив, що зараження коронавірусом могли початися в різних країнах ще в кінці 2019 року. Він закликав інші країни перевірити записи про захворювання в кінці 2019 року, пояснивши, що це дасть світу "нову і більш ясну картину" спалаху пандемії.