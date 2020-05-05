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ВООЗ рекомендує протестувати на коронавірус випадки нетипової пневмонії у грудні 2019

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 13:48
ВООЗ рекомендує протестувати на коронавірус випадки нетипової пневмонії у грудні 2019
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ВООЗ вважає, що це дасть світу "більш ясну картину" щодо ситуації з коронавірусом

ВООЗ рекомендує протестувати випадки нетипової пневмонії у грудні-листопаді на коронавірус. Про це представник ВООЗ Крістіан Линдмайер, передає Reuters.

Ліндмайер закликав інші країни перевірити записи про випадки захворювання в кінці 2019 року, сказавши, що це дасть світу "нову і більш ясну картину" спалаху.

Нагадаємо, французький лікар Ів Коен заявив, що перший випадок коронавірусу в країні насправді був зареєстрований ще в кінці грудня 2019 року. Перший випадок, на думку лікаря, був 27 грудня в передмісті Парижа у хворого на пневмонію. Чоловік не підозрював, що міг бути хворий коронавірусом, оскільки не їздив в епідеміологічно неблагополучні країни.

Раніше повідомлялось, що адміністрація американського президента Дональда Трампа наказала спецслужбам встановити, чи був факт приховування пандемії коронавірусу Китаєм та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Зазначимо, держсекретар США Майк Помпео неодноразово виступав із заявами, в яких звинувачував Китай у приховуванні інформації про походження вірусу. Американська розвідка також заявляла про можливе приховування Китаєм реальних масштабів пандемії на початковому етапі, що могло призвести до глобального поширення коронавірусу.

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