Коронавірус та дитячі щеплення: педіатр прояснила важливий момент

Коронавірус 2020 несе велику загрозу для кожного українця, а тому вкрай важливо розуміти, що може допомогти, а що не має ніякого впливу при боротьбі з Covid-19.

Щеплення ніяк не впливають на коронавірус, проте в період пандемії необхідно дотримуватися графіку. Це, як мінімум, допоможе уникнути небезпечних наслідків мікс-інфекцій. Про це інформує лікар-педіатр Анна Горбань, передає Obozrevatel.

"Щеплення абсолютно ніякої допомоги в боротьбі з коронавірусом не надають, але дитина може заворіти на кір та коронавірусом одночасно, і тоді це жах", - прокоментувала Анна Горбань.

За її словами, вітрянка, кір та інші інфекції становлять велику загрозу для нещепленого організму. "Щоб ми менше втрачали людей від мікс-інфекцій, від інших інфекцій на тлі коронавіруса, який може протікати важко, на сьогодні існує загальна рекомендація - дотримуватися щеплень", - зазначає педіатр.

Крім того, лікар також прокоментувала припущення про ефективність протитуберкульозного щеплення БЦЖ у боротьбі з коронавірусом. За її словами, дана вакцина практично не працює і до коронавирусу, тим більше, не має ніякого відношення.

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