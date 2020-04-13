Коронавірус в Чернівецькій області проявлявся у людей дивно: навіть не підозрювали

Коронавірус в селі Ломачинці у багатьох протікає безсимптомно (фото: РБК-Україна)

У Чернівецькій області зафіксовано спалах коронавіруса

Коронавірус в Україні інфікував 2777 осіб, 83 людини померли від ускладнення інфекції, 89 пацієнтів, що вилікувались. У Чернівецькій області ще одна пацієнтка померла від Covid-19. Вона померла в Сторожинецькій центральній районній лікарні. 75-річна пацієнтка була госпіталізована 11 квітня, у неї була пневмонія.

Медики повідомляють, що у селі Ломачинці, звідки була жінка, зараз знову спалах інфекції, але у деяких людей вона там протікає без симптомів. За словами лікарів, так відбувається тому, що вірус дуже швидко мутує.

"Досі інфіковані села Ломачинці лікувалися вдома від ГРВІ під дистанційними установками сімейних лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги р. Новодністровська, які не запідозрили коронавірус і не запропонували здати відповідні аналізи", - відзначають в Сокирянській районній державній адміністрації.

75-річна жінка мала контакти з оточуючими, які потім і заразилися інфекцією. Відзначається, що раніше вона повернулася з-за кордону.

Нагадаємо, за останніми даними, на 12 квітня у Чернівецькій області зафіксовано понад 430 випадків зараження коронавірусом. При цьому більше 20 пацієнтів вилікувався від хвороби.