Коронавирус в Черновицкой области проявлялся у людей странно: даже не подозревали

Коронавирус в селе Ломачинцы у многих протекает бессимптомно (фото: РБК-Украина)

В Черновицкой области зафиксирована вспышка коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал 2777 человек, 83 человека скончались от осложнения инфекции, 89 пациентов вылечились. В Черновицкой области еще одна пациентка скончалась от Covid-19. Она умерла в Сторожинецкой центральной районной больнице. 75-летняя пациентка была госпитализирована 11 апреля, у нее была пневмония.

Медики сообщают, что в селе Ломачинцы, откуда была женщина, сейчас снова вспышка инфекции, но у некоторых людей она там протекает без симптомов. По словам врачей, так происходит потому, что вирус очень быстро мутирует.

"До сих пор инфицированные из села Ломачинцы лечились дома от ОРВИ под дистанционными установками семейных врачей Центра первичной медико-санитарной помощи г. Новоднестровска, которые не заподозрили коронавирус и не предложили сдать соответствующие анализы", - отмечают в Сокирянской районной государственной администрации.

75-летняя женщина имела контакты с окружающими, которые потом и заразились инфекцией. Отмечается, что ранее она вернулась из-за границы.

Напомним, по последним данным, на 12 апреля в Черновицкой области зафиксировано более 430 случаев заражения коронавирусом. При этом более 20 пациентов вылечились от болезни.