Коронавірус частіше підхоплюють не на вулиці: Супрун зробила заяву про карантин

Карантин в Україні через коронавірус продовжили до 24 квітня, а режим надзвичайної ситуації поширили на територію всієї країни, але кількість нових випадків зараження збільшується щодня. Уляна Супрун пояснила, чому обмежувальні заходи не приносять очікуваний ефект.

Колишня керівниця МОЗ звернула увагу на досвід інших країн, які успішно протистоять поширенню COVID-19 та порівняла нинішній карантин зі спробою "ліквідувати загін ворога зброєю масового ураження".

"Ворога це може й зупинить, але разом з ним буде знищено інфраструктуру та все живе навколо", - написала вона у своєму Facebook.

Супрун наголошує, що ізолювати людей і обмежувати контакти можна правильніше. Так, в інших державах застосовували точковий підхід, коли обмежують в контактах насамперед групи ризику і одночасно швидко виявляють інфікованих людей - такі заходи значно краще працювали, і при цьому "не руйнували економіку країни".

Найбільша група ризику захворіти важкою формою коронавіруса - це літні люди, нагадала медик і додала, що в Україні це 60+, враховуючи середню тривалість життя.

"Зараз, коли всі члени родини залишилися на карантині, вони перебувають вдома разом. Часто в одному приміщенні з літніми людьми. Якщо ж батькам необхідно кудись виїхати, попрацювати з дому просто щось зробити по господарству, то вони потребують допомоги з дітьми. Звісно, що передусім на допомогу прийдуть найближчі родичі - бабусі та дідусі. Якщо вони не живуть разом, то батьки відвезуть дітей до них в гості або запросять до себе", - йдеться у публікації.

Супрун зауважила, що оскільки масове тестування на наявність SARS-Cov-2 не проводиться, ніхто не може швидко відстежити випадки захворювання та з'ясувати, хто переносить вірус, в якому районі він поширюється, з якою інтенсивністю.

"Як відомо, відсутність симптомів зовсім не гарантує того, що людина здорова. Тому діти та онуки з великою ймовірністю можуть заразити літніх людей коронавірусом, ще й за таких "сприятливих" умовах. ВООЗ встановила, що найчастіше коронавірус в Китаї підхоплювали не на вулиці, а вдома, від інфікованих членів сім'ї", - написала медик.

Супрун закликала суспільство сконцентрувати свої зусилля саме на захисті найбільш вразливих людей - батьків, бабусь і дідусів.

"Умови карантину цьому не сприяють. Нам треба докласти всіх зусиль, щоби по-справжньому захистити значну кількість населення, які входять до групи ризику. У комплексі з забезпеченням масового тестування, відстежуванням контактів усіх інфікованих, ізоляції чи госпіталізації виявлених випадків, ми б набагато ефективніше боролися з коронавірусом", - резюмувала вона.

Нагадаємо, що раніше теми ефективності карантину в боротьбі з поширенням коронавіруса торкнувся і доктор Євген Комаровський - він розповів, чому такі обмежувальні заходи не рятують від COVID-19 і коли ситуація може повернутися у зворотний бік.