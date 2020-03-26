Чому карантин не допомагає: Комаровський дав несподівану відповідь

Комаровський висловився про карантин (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні поки не зупиняє коронавірус

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня, але кількість хворих коронавірусом в Україні збільшується з кожним днем. Доктор Комаровський розповів, чому карантин зараз не рятує і коли ситуація може повернутися у зворотний бік.

У Комаровського запитали, чому карантинні заходи не допомагають. Як приклад привели Італію та Іспанію, де, незважаючи на жорсткі карантинні заходи, така катастрофічна ситуація з пандемією коронавіруса.

Педіатр навів приклад, коли одна людина після контакту з хворим на коронавірус приходить додому і за час інкубаційного періоду (до прояву перших симптомів) заражає всіх домашніх.

"Ви захворіли, а у ваших близьких ще плюс від 3 до 14 днів. Тобто ви вже захворіли, але ще протягом приблизно двох тижнів будуть захворювати ті, з ким ви контактували і далі наступні, наступні, і так ось ланцюгова реакція", - пояснив педіатр.

Таким чином, протягом місяця-двох реальний щоденний підйом захворюваності - в геометричній прогресії. Але потім це має різко припинитися або, принаймні, почати зменшуватися. Тільки тоді можна буде судити, допомогли чи ні обмежувальні заходи.

Комаровський каже, що зараз в Україні починається друга хвиля - хворіють ті, хто контактував з першими хворими.

Варто відзначити, що деякі країни віддали перевагу не строгим карантинним мірам, а іншим методам, і вони виявилися успішними. Наприклад, в Тайвані замість тотального карантину і введення надзвичайного стану посилено перевіряли людей, що прибули з-за кордону на наявність симптомів ГРВІ та вчасно їх ізолювали, не допускаючи поширення в країні COVID-19.

Раніше доктор Комаровський сказав, що карантин має тривати до тих пір, поки 28 днів поспіль перестане з'являтися інформація про нових заражених.