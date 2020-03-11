ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус 2020: вчені зробили нову заяву про захворювання

STYLERЖиття    11.03.2020 - 07:41
Коронавірус 2020: вчені зробили нову заяву про захворювання
Вчені зробили нову заяву про коронавірус (Колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли, скільки триває інкубаційний період захворювання

Коронавірус COVID-2019 може мати набагато менше інкубаційного періоду, ніж це заявлялося раніше. У середньому хвороба починає проявлятися у пацієнтів через 5 діб після зараження.

Як зазначили медики з Університету Джона Хопкінса у своєму дослідженні, опублікованому в журналі Science Alert, коронавірус вражає організм людини з перших хвилин зараження, але явні симптоми проявляються в середньому через п'ять днів. Зазвичай захворювання починається з підвищення температури тіла, слабкості та кашлю.

Вчені вивчили дані про 181 інфікованих пацієнтів, які захворіли за межами провінції Хубей в Китаї. У перші дні після зараження у пацієнтів не було ніяких симптомів, проте вони вже могли стати переносниками хвороби під час інкубаційного періоду. Основним способом передачі є чхання і кашель.

Медики встановили, що менш ніж у 2,5% інфікованих симптоми проявилися через 2,2 дня, очікуваний інкубаційний період склав 5,1 дня, а 97,5% заражених виявили симптоми тільки через 11,5 дня.

"Враховуючи наш аналіз загальнодоступних даних, поточна рекомендація для активного моніторингу або карантину протягом 14 днів є розумною", - розповів про дослідження епідеміолог Джастін Лесслер зі школи громадського здоров'я Блумберга імені Джона Хопкінса.

Проте він зазначив, що можливі випадки, коли перші симптоми коронавірусу з'являлися у людей і набагато пізніше, а інкубаційний період тривав від 19 до 24 днів. Як підрахувала команда Джона Хопкінса, на кожні 10 тисяч осіб, які будуть поміщені на 14-денний карантин, ймовірно близько 100 випадків прояву перших симптомів вже після закінчення обсервації.

Скасування рейсів, контроль на кордоні та область на карантині: Україна протистоїть коронавірусу Коронавірус в Україні: з'явилася важлива інформація про тести
Новини України исследованиеКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся