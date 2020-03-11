Коронавірус 2020: вчені зробили нову заяву про захворювання

Вчені зробили нову заяву про коронавірус (Колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли, скільки триває інкубаційний період захворювання

Коронавірус COVID-2019 може мати набагато менше інкубаційного періоду, ніж це заявлялося раніше. У середньому хвороба починає проявлятися у пацієнтів через 5 діб після зараження.

Як зазначили медики з Університету Джона Хопкінса у своєму дослідженні, опублікованому в журналі Science Alert, коронавірус вражає організм людини з перших хвилин зараження, але явні симптоми проявляються в середньому через п'ять днів. Зазвичай захворювання починається з підвищення температури тіла, слабкості та кашлю.

Вчені вивчили дані про 181 інфікованих пацієнтів, які захворіли за межами провінції Хубей в Китаї. У перші дні після зараження у пацієнтів не було ніяких симптомів, проте вони вже могли стати переносниками хвороби під час інкубаційного періоду. Основним способом передачі є чхання і кашель.

Медики встановили, що менш ніж у 2,5% інфікованих симптоми проявилися через 2,2 дня, очікуваний інкубаційний період склав 5,1 дня, а 97,5% заражених виявили симптоми тільки через 11,5 дня.

"Враховуючи наш аналіз загальнодоступних даних, поточна рекомендація для активного моніторингу або карантину протягом 14 днів є розумною", - розповів про дослідження епідеміолог Джастін Лесслер зі школи громадського здоров'я Блумберга імені Джона Хопкінса.

Проте він зазначив, що можливі випадки, коли перші симптоми коронавірусу з'являлися у людей і набагато пізніше, а інкубаційний період тривав від 19 до 24 днів. Як підрахувала команда Джона Хопкінса, на кожні 10 тисяч осіб, які будуть поміщені на 14-денний карантин, ймовірно близько 100 випадків прояву перших симптомів вже після закінчення обсервації.