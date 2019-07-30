У королеви Єлизавети ІІ знайшли елітні квартири в Москві: з'явилися фото

Королева Єлизавета II виявилася власницею фешенебельних квартир в центрі Москви. Її високість має чотири елітні нерухомості за адресою Обиденський провулок, 10. Про це повідомляє видання "База".

З вікон люксових квартир відкривається прекрасний вид на Храм Христа Спасителя, Кремль і Моску-річку. Також на цьому провулку є нерухомість у російського мільярдера Олега Деріпаски.

"Її Величність королева, правляча в Канаді", — так Єлизавета II записана в документах Росреестра.

Скріншот (baza.io)

Наголошується, що квартири її Величності зовсім не маленькі. Їх площа складає 184, 187, 148 і 320 кв. м. В будинку цілодобово чергує охорона, так просто туди не зайти.

Фото: Будинок, де у королеви квартири (www.google.com/maps)

Загальна площа чотирьох квартир — 839 кв. м, а загальна кадастрова вартість — 540 млн рублів.

Три квартири Елизавета купила у 2002 році у компанії "ВКФ Фронт", ще одну — у 2003 році у бізнесмена Андрія Рокецкого.

Судячи з усього, квартири куплені для працівників посольства, яке знаходиться зовсім близько від фешенебельного будинку. Сама королівська особа в цих квартирах ніколи не була.

Як ми раніше писали, Королева Єлизавета II не прийшла на хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі, які проводилися 6 липня, в суботу.

Раніше ми писали, що Єлизавета II контролює кожен крок герцогів Сассекских, оскільки часом Меган Маркл і принц Гаррі бувають вкрай непередбачувані.