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Королівська сім'я показала рідкісні фото принца Вільяма: на деяких - він не схожий на себе

Фото: Принц Вільям святкує день народження (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Другий в черзі на Британський престол принц Вільям 21 червня святкує свій ювілей. На честь чого королівська родина опублікувала фото з різних років життя онука королеви Єлизавети II.

Знімки з'явилися на Facebook The Royal Family.

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"Принц Вільям Артур Філіп Луї - старший син принца Уельського та Діани, принцеси Уельської. Він народився о 9:03 вечора 21 червня 1982 року в лікарні Святої Марії, Паддінгтон, Лондон. Бюлетень, розміщений на воротах Букінгемського палацу, оголосив, що він важив 7 фунтів 1 1/2 унції (близько 3,2 кг. - Ред.)", - говориться в привітальній листівці.

Фото: Спадкоємець Британського престолу (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Примітно, що ні фото з покійною матір'ю принцесою Діаною, ні з дружиною Кейт Міддлтон, ні з татом принцом Чарльзом, ні навіть з дітьми спільних знімків опубліковано не було.

Лише з бабусею, королевою Єлизаветою.

Фото: Принц Уільям та королева Єлизавета (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Для довідки

Принц Вільям і Кейт Міддлтон одружилися 29 квітня 2011 року. Вони виховують трьох дітей: сина Джорджа (22 липня 2013), доньку Шарлотту (2 травня 2015) і сина Луї (23 квітня 2018).

Раніше ми писали, що принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили нейтралітет і підтримали Україну.

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Принц Вільям